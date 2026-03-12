L’Italia si trova di fronte a una decisione difficile, con il governo che ha annunciato l’attacco contro la base italiana di Erbil. L’operazione, confermata da un rappresentante del governo, non ha causato vittime né feriti, ma rappresenta un passo importante nelle recenti azioni militari. La notizia arriva in un momento di grande tensione internazionale, mentre si susseguono le dichiarazioni e gli sviluppi sulla situazione in Medio Oriente.

Sono giorni che il nostro Premier, la miracolata della Garbatella, Giorgia Meloni, continua con la disgustosa litania della violazione del diritto internazionale, del no alla guerra, della tutela degli italiani, supportata dalle parole di “saggezza” di Tajani, un altro miracolato: balle. Balle perché una fregata è partita verso Cipro, perché ci stiamo coordinando militarmente con Germania e Francia e perché abbiamo detto sì a tutte le richieste del Tycoon, un po’ come quelle puttanelle di Bangkok che per 10 € ti fanno la circumnavigazione della cappella. Risultato? Siamo diventati ufficialmente un bersaglio dell’Iran, e allora via con la prima base italiana colpita senza incertezze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’Italia è entrata ufficialmente in guerra, anche se nessuno lo vuole ammettere. Grazie alla devozione americana di Giorgia Meloni, rischiamo grosso

Articoli correlati

Leggi anche: Caricabatterie, se lo usi in questo modo rischi grosso: l’errore comune di cui nessuno parla

Leggi anche: Giorgia Meloni contro Vannacci: «Se Salvini non se ne occupa lo facciamo noi»

L'Italia si Prepara alla Guerra L'Inchiesta sul Piano Fincantieri

Una selezione di notizie su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci; Iran, Meloni: Non siamo è in guerra e non vogliamo entrarci. Pd-M5S-Avs: Scappa dal Parlamento; Guerra a Iran, il ruolo dell’Italia: scudo aereo al massimo, navi a Cipro, aiuti nel Golfo; Meloni: L'Italia non è in guerra, ma in Parlamento fuoco e fiamme.

Meloni: «L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci»La premier interviene sul conflitto non prendendo posizione sulla scelta degli Usa di attaccare Teheran, ma assicurando che il governo sta lavorando per ... avvenire.it

Meloni: «1000 euro con click? Piu seria di miliardi per mascherine farlocche. L'Italia non vuole entrare in guerra»Per varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran. Intanto una ... ilmessaggero.it

Giorgia Meloni "fa tutto da sola, ieri Boccia ha detto: noi ci siamo" Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo, @SkyTG24 , a chi le chiedeva di commentare la nota in cui la presidente del Consiglio ha definito "sincero" il suo invito al dialogo x.com

Diciamocelo. Non avevamo grandi aspettative sul discorso di Giorgia Meloni. In Parlamento, oggi, sulle guerre in corso doveva prendere una posizione netta. Dire poche, semplici, parole. “L’Italia si schiera dalla parte del diritto internazionale, senza se e senz facebook