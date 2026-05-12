Il Boretto si affida a Maicol Saccani
Nel calcio dilettantistico, il Boretto ha annunciato l’ingaggio di Maicol Saccani come nuovo direttore sportivo. La squadra, che ha recentemente salutato Elia Lorenzini trasferito a Luzzara, sta riorganizzando la propria rosa e la propria dirigenza. La scelta di Saccani si inserisce in un momento di cambiamenti all’interno del club, che punta a rafforzare la propria posizione in Promozione.
Continuano i movimenti nel calcio dilettantistico. In Promozione, volta pagina il Boretto. Dopo i saluti di Elia Lorenzini, nuovo ds a Luzzara, l’arrivo di Maicol Saccani. In passato ha lavorato, per quanto riguarda il reggiano, in società come Campeginese, Povigliese, Luzzara e Brescello. A Boretto ritroverà il dt Marco Manini, col quale aveva già lavorato con ottimi risultati a Luzzara. A proposito di Luzzara, sempre in Promozione: arriverà un nuovo mister, perché finisce qui l’avventura con Marco Iotti. Dopo la retrocessione in Prima categoria, la Virtus Correggio andrà a caccia del ritorno in Promozione col nuovo allenatore Enrico Neviani, che sarà affiancato dal vice Tommaso Corsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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