Il Boretto si affida a Maicol Saccani

Nel calcio dilettantistico, il Boretto ha annunciato l’ingaggio di Maicol Saccani come nuovo direttore sportivo. La squadra, che ha recentemente salutato Elia Lorenzini trasferito a Luzzara, sta riorganizzando la propria rosa e la propria dirigenza. La scelta di Saccani si inserisce in un momento di cambiamenti all’interno del club, che punta a rafforzare la propria posizione in Promozione.

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