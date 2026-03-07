Il portiere della Lazio, che indossa il numero 94, si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo un trauma alla spalla. Per la partita contro il Sassuolo, il tecnico ha deciso di affidarsi a un giovane portiere nato nel 2005, proveniente da Biella, che ha esordito in Serie A. Sarri ha scelto di mettere in campo questo classe 2005 al posto di Provedel, che è fuori per infortunio.

Un giorno all'improvviso. Dopo l'infortunio di Ivan Provedel il 21enne Edoardo Motta farà il proprio esordio in serie A lunedì sera contro il Sassuolo. Un salto importante e inaspettato, considerando che il classe 2005 (che a settembre ha debuttato con la nazionale U21), ha giocato solo per sei mesi in serie B prima di essere acquistato dalla Lazio. Nell'ultima stagione, infatti, faceva panchina a Francesco Bardi, nel 2023-24 giocava ancora nella seconda divisione del campionato Primavera. Il salto, insomma, sarà enorme. Motta dovrà infatti farsi trovare pronto anche per la semifinale di Coppa Italia di ritorno contro l'Atalanta (22 aprile) e per il derby del 17 maggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Provedel si opera, Sarri si affida a Motta: ecco chi è il classe 2005 all'esordio col Sassuolo

