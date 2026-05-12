Il battito del cuore e il passo del cavallo | l’umanizzazione della cura in scena all’ospedale di Forlì

Sabato 23 maggio, dalle 15.30 fino alle 18,30, l'atrio del padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì ospiterà "Horser for good. Arte e musica per il benessere delle persone e degli animali", l'incontro conclusivo del percorso per l'umanizzazione della cura, "Le nuove amazzoni", dedicato alle.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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