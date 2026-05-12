Il battito del cuore e il passo del cavallo | l’umanizzazione della cura in scena all’ospedale di Forlì

Da forlitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 23 maggio, dalle 15.30 fino alle 18,30, l'atrio del padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì ospiterà "Horser for good. Arte e musica per il benessere delle persone e degli animali", l'incontro conclusivo del percorso per l'umanizzazione della cura, "Le nuove amazzoni", dedicato alle.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

L’Ospedale di Frattamaggiore cambia passo: tecnologia, umanizzazione e visione di reteUna sanità che guarda al futuro, puntando su innovazione tecnologica, qualità dell’assistenza e integrazione tra strutture.

Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinemaA rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10...

Si parla di: Il vescovo nel cuore di Forlì Ovest: tre settimane tra le comunità colpite dall'alluvione; Inno al perdersi: il battito ritrovato dell'ex Casa Repubblicana.

forlì il battito del cuoreForlì si mette in marcia per il cuore: camminata e prevenzione al Parco UrbanoIl benessere cardiaco passa attraverso il movimento e la consapevolezza, e Forlì si prepara a vivere una mattinata dedicata interamente alla salute dei propri cittadini. Il progetto Cammina con Noi la ... forli24ore.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web