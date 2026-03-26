L’ospedale di Frattamaggiore ha annunciato un progetto di rinnovamento che prevede investimenti in nuove tecnologie, miglioramenti nelle pratiche di assistenza e la creazione di una rete tra diverse strutture sanitarie. L’obiettivo è aggiornare le modalità di cura e favorire una maggiore collaborazione tra le strutture del settore. La trasformazione sarà accompagnata da interventi per rendere più umani i servizi offerti.

Una sanità che guarda al futuro, puntando su innovazione tecnologica, qualità dell’assistenza e integrazione tra strutture. È questo il messaggio emerso durante la giornata di presentazione all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, che ha visto la visita del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, Monica Vanni. Ad accoglierla il Direttore di Presidio Maria Rosaria Cerasuolo, insieme al direttore amministrativo Carmela Zito e ai primari dei principali reparti: Francesco Piemonte (Cardiologia-UTIC), Luigi Galante (Ginecologia e Ostetricia) e Francesco Amodio (Radiologia e Diagnostica). Il presidio ospedaliero si conferma un punto di riferimento strategico per il territorio, con circa 46mila accessi annui al Pronto Soccorso e un bacino di utenza che supera i 600mila cittadini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - L’Ospedale di Frattamaggiore cambia passo: tecnologia, umanizzazione e visione di rete

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