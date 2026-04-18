Bellaria Film Festival Senti questo battito? È il cuore del cinema

Da ilrestodelcarlino.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Bellaria Film Festival si respira un’energia particolare, come se il cuore del cinema battesse forte tra le sale e le piazze della città. Quest’anno, il festival si distingue per la presenza di numerosi film italiani, in un momento in cui al Festival di Cannes non sono stati proiettati lavori nazionali. La manifestazione ha riunito registi, attori e appassionati, offrendo uno spazio dedicato alla produzione cinematografica italiana e internazionale.

A rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10 maggio, sulla vibrante Riviera Romagnola, il Bellaria Film Festival: Senti questo battito?, titola la 44esima edizione, 60 opere, nel ricondurci alla straordinaria resistenza umana, a partire dal cuore. E per metafora, vogliamo intendere, alla speranza di colmare il vuoto della settimana arte nel nostro Paese. "Crisi", educatamente, hanno ribadito alla presentazione del programma, ieri a Milano, all’Anteo Palazzo del Cinema. In videoconferenza, il nuovo visiting director Romeo Castellucci,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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