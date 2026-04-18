Bellaria Film Festival Senti questo battito? È il cuore del cinema

Al Bellaria Film Festival si respira un’energia particolare, come se il cuore del cinema battesse forte tra le sale e le piazze della città. Quest’anno, il festival si distingue per la presenza di numerosi film italiani, in un momento in cui al Festival di Cannes non sono stati proiettati lavori nazionali. La manifestazione ha riunito registi, attori e appassionati, offrendo uno spazio dedicato alla produzione cinematografica italiana e internazionale.

A rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10 maggio, sulla vibrante Riviera Romagnola, il Bellaria Film Festival: Senti questo battito?, titola la 44esima edizione, 60 opere, nel ricondurci alla straordinaria resistenza umana, a partire dal cuore. E per metafora, vogliamo intendere, alla speranza di colmare il vuoto della settimana arte nel nostro Paese. "Crisi", educatamente, hanno ribadito alla presentazione del programma, ieri a Milano, all’Anteo Palazzo del Cinema. In videoconferenza, il nuovo visiting director Romeo Castellucci,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinema Notizie correlate Leggi anche: Festival del cinema di Berlino 2026, il trionfo del film politico 'Yellow Letters' del regista turco-tedesco Ilker Catak ScreenWorld e BadTaste media partner del Goga Film Festival, il cinema dei nuovi sguardiDal 10 al 12 aprile, nella cornice del Circolo Culturale Zalib a Trastevere, torna il Goga FilmFestival con la sua seconda edizione: tre giorni di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Senti questo battito? È il Bellaria Film Festival; Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinema; Bellaria Film Festival 2026, premio a Covi e Frimmel e film d’apertura annunciato; Bellaria Film Festival ospita Gaspar Noé. Cinema, Bellaria Film Festival: oltre 60 film e omaggio a Gaspar NoèRoma, 17 apr. (askanews) - È stato presentato oggi, alla presenza del direttore organizzativo Sergio Canneto e della direttrice artistica ... spettacoli.tiscali.it Bellaria Film Festival 2026: il programma dal 6 al 10 maggioÈ stato presentato oggi, alla presenza del direttore organizzativo Sergio Canneto e della direttrice artistica Daniela Persico, il programma completo ... corriereromagna.it Torna a battere il cuore di Bellaria Igea Marina con la 44° edizione del Bellaria Film Festival - facebook.com facebook IL PROGRAMMA DELLA 44ma EDIZIONE DEL BELLARIA FILM FESTIVAL x.com