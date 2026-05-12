Un giovane calabrese di 25 anni, residente a Villa San Giovanni, è stato posto sotto osservazione preventiva dopo aver condiviso lo stesso volo con una donna deceduta a Johannesburg a causa di un’infezione da Hantavirus. Il caso ha portato anche all’esecuzione di test specifici su una turista argentina che si trovava a bordo. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.

AGI - Un 25enne residente a Villa San Giovanni (RC) è attualmente sotto osservazione precauzionale dopo essere stato sullo stesso volo di una donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg. Sebbene inizialmente si fosse parlato di sintomi sospetti, la sindaca Giusy Caminiti ha smentito categoricamente ogni malessere: il ragazzo sta bene, è asintomatico e sta trascorrendo la quarantena presso la propria abitazione. Come previsto dal protocollo del Ministero della Salute, domani verranno effettuati i prelievi biologici che saranno poi analizzati dall' Istituto Spallanzani di Roma. Al momento, non è previsto alcun trasferimento del giovane presso il nosocomio capitolino.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il 25enne calabrese sotto osservazione: test Hantavirus anche per una turista argentina

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