Hantavirus il 25enne calabrese è sintomatico | campioni inviati allo Spallanzani

Un giovane di 25 anni di origini calabresi, che viaggiava su un volo della compagnia aerea KLM insieme a una donna sudafricana successivamente deceduta a causa dell’hantavirus, ha mostrato i primi sintomi riconducibili all’infezione. I campioni biologici sono stati inviati presso il laboratorio dello Spallanzani per ulteriori analisi. La dinamica e le tempistiche del caso sono al centro delle verifiche delle autorità sanitarie.

Il ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta a causa dell'hantavirus, avrebbe manifestato i sintomi riconducibili all'infezione. Il 25enne e i sintomiIl 25enne marittimo rimarrà sotto.🔗 Leggi su Today.it

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Hantavirus, il 25enne calabrese è sintomatico: campioni biologici inviati allo Spallanzani

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Un 25enne calabrese ha manifestato sintomi riconducibili all’hantavirus: verrà trasferito allo Spallanzani in giornata. Il ragazzo (già in quarantena) era sul volo KLM a bordo del quale si è trovata per pochi minuti la donna poi deceduta per il virus. Fonte: ANSA x.com

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