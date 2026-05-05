A Mercato San Severino si terrà il 31 maggio 2026 la terza edizione della Festa dello Sport. L’evento si svolge nella città e coinvolge diverse associazioni sportive locali, che organizzeranno attività e dimostrazioni aperte al pubblico. La festa rappresenta un’occasione per promuovere la pratica sportiva tra i cittadini di tutte le età, con appuntamenti che si svolgeranno lungo le vie principali del paese.

Mercato San Severino celebra lo sport con la III edizione della Festa dello Sport, in programma il prossimo 31 maggio 2026. L’iniziativa rappresenta una vetrina dedicata alla valorizzazione del patrimonio sportivo del territorio, coinvolgendo associazioni ed enti di promozione nelle diverse discipline, sia amatoriali che agonistiche. Come partecipare. Le associazioni e gli enti interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza con la dicitura “Adesione partecipazione alla III Edizione Festa dello Sport” entro e non oltre l’11 maggio. La domanda è disponibile sul sito del Comune oppure in formato cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Mercato San Severino, torna la Festa dello Sport: terza edizione il 31 maggio

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