il 14 maggio al museo civico inaugurazione mostra ' Il vuoto' di Jack Poliseno

Dal giovedì 14 a sabato 30 maggio la Sala Diomede del Museo Civico di Foggia accoglierà “IL VUOTOthe void. Riflessioni sull’apparenza a discapito della sostanza”, un progetto di Jack Poliseno che nasce come una riflessione intima e al tempo stesso collettiva su alcuni temi sociali che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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