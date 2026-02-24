Castelbuono le opere di Saro Brancato ed Enzo Sottile in mostra al Museo Civico

Il Museo Civico di Castelbuono apre una mostra con le opere di Saro Brancato ed Enzo Sottile, causa il desiderio di condividere un decennio fondamentale della loro evoluzione artistica. Le opere esposte rivelano tecniche diverse e temi ricorrenti, frutto di un periodo intenso tra il 1968 e il 1978. La rassegna permette di osservare da vicino come le loro creazioni riflettano le influenze e le innovazioni di quegli anni. La mostra sarà visitabile a partire dal 7 marzo.

La mostra, a cura di Laura Barreca e Valentina Bruschi, con la consulenza scientifica di Angela Sottile, nasce dal desiderio di rileggere quel primo tempo condiviso – tra Castelbuono e Milano – come uno spartiacque non solo biografico ma storico, politico e culturale. Il progetto presenta il racconto di un momento in cui le urgenze generazionali, le tensioni sociali e il desiderio di sperimentazione hanno trovato, anche in un piccolo centro dell'entroterra siciliano, una sorprendente capacità di apertura e di dialogo con quanto accadeva a livello nazionale e internazionale.

