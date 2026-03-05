Al Museo Civico c' è la mostra ' Sante donne madonne e regine' di Nicola Liberatore

Al Museo Civico è aperta la mostra ‘Sante, donne, madonne e regine’ di Nicola Liberatore, artista nato nel 1949 a San Marco in Lamis. L’esposizione presenta opere che esplorano la sacralità dell’archetipo femminile attraverso una pittura materica neoinformale, caratterizzata da influenze poveriste e da richiami all’arte bizantina. La mostra raccoglie dipinti che combinano queste diverse suggestioni estetiche.

La sacralità dell'archetipo femminile, evocata attraverso una pittura materica neoinformale dagli echi poveristi e impreziosita dalle raffinate suggestioni dell'arte bizantina, è al centro della mostra 'Sante, donne, madonne e regine' di Nicola Liberatore (San Marco in Lamis - Foggia, 1949). L'esposizione, a cura della critica d'arte Cecilia Pavone, sarà inaugurata venerdì 6 marzo alle 17.30 negli spazi del Museo Civico di Foggia. La mostra, patrocinata dal Comune di Foggia, è organizzata dall'associazione 'Amici del Museo Civico di Foggia', presieduta da Carmine de Leo, in collaborazione con la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, che ha permesso la pubblicazione del catalogo.

Prolungata la mostra ’Disegno’ al Museo civico archeologicoLa mostra “Disegno”, presente al Museo civico archeologico di Sarteano è stata prorogata a domenica primo marzo.

La mostra “Heaven+Earth” a Castelbuono: al Museo Civico le opere di John Sanborn e Ionee WaterhouseIl Museo Civico di Castelbuono annuncia l’avvio di “Heaven+Earth”, il nuovo progetto inedito degli artisti John Sanborn (Stati Uniti, 1954) e Ionee...

Il Museo Civico di Licodia Eubea: archeologia, identità e territorioIl Museo Civico Antonino Di Vita di Licodia Eubea rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la conoscenza dell’archeologia dell’entroterra siciliano e per la valorizzazione della storia ... ansa.it

Velletri, un sarcofago romano sequestrato nel 2019 affidato al Museo Civico Oreste NardiniUn reperto di straordinario valore storico entra ufficialmente nel patrimonio culturale di Velletri. Si tratta di un sarcofago di età imperiale romana, ... castellinotizie.it

Al museo civico archeologico di Anzio il corso sperimentale di formazione per i direttori dei musei militari dell'Esercito Italiano "Gestione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e dei cimeli storici militari". I direttori dei 12 musei di forza armata sono stati accolti - facebook.com facebook

Dal 7 marzo al 4 ottobre, il Museo Civico per la Preistoria di Monte Cetona ospita EUROCOMIX – Etruscomix: Un viaggio tra Segno e Memoria, progetto promosso da COMICON. L'inaugurazione si terrà il 7 marzo alle 11:00 presso il Museo Civico per la Preist x.com