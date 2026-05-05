Global Schools Prize 2026 il Volta tra le eccellenze

Il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria è stato riconosciuto tra le eccellenze mondiali nella competizione Global Schools Prize 2026. La scuola si è distinta per i risultati ottenuti in ambito educativo e innovativo, ottenendo un riconoscimento che premia le istituzioni scolastiche di tutto il mondo. L’annuncio ufficiale è stato diffuso in concomitanza con la cerimonia di premiazione tenutasi recentemente.

Global Schools Prize 2026, il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria tra le eccellenze mondiali. Giusi Princi: “Una conquista che onora la Calabria e dimostra la forza educativa della nostra scuola “ Il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria entra ufficialmente nell’élite mondiale dell’istruzione: è tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation che seleziona le esperienze scolastiche più innovative e ad alto impatto educativo del pianeta. Una notizia che, come sottolinea l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, “parla alla Calabria migliore: quella che studia, costruisce e sa farsi riconoscere a livello globale per la qualità del proprio lavoro”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Global Schools Prize 2026, il Volta tra le eccellenze Harrow LiDe School Hengqin: Excellence in Maths Notizie correlate Leggi anche: Il liceo Volta tra i 50 finalisti al Global Schools Prize, la gioia di docenti e allievi Due scuole italiane tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026: Valditara celebra l’eccellenzaIl sistema scolastico dell'Italia si conferma all’avanguardia anche sulla scena internazionale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Innovazione a scuola e didattica del futuro: due scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize 2026 della Varkey Foundation; Book in Progress AI: il modello Majorana conquista il Global Schools Prize 2026; Valditara: two Italian schools among the 50 finalists for the Global Schools Prize 2026; Due istituti italiani tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026. Global School Prize, Princi celebra il Liceo Volta di Reggio Calabria: dimostra la forza educativa della nostra scuolaIl Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026 è una notizia che parla alla Calabria migliore: quella che studia, costruisce e sa ... strettoweb.com Innovazione a scuola e didattica del futuro: due scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize 2026 della Varkey FoundationIISS Majorana e Liceo Volta sono tra i cinquanta finalisti del Global Schools Prize per la loro straordinaria innovazione didattica ... orizzontescuola.it Scopri quali sono le due scuole del Sud Italia entrate nella Top 50 del Global Schools Prize 2026. Eccellenza tra IA, arte e cultura a Brindisi e Reggio Calabria. https://ebx.sh/rNyhQJ - facebook.com facebook #goodnews Innovazione a scuola e didattica del futuro: tra le scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize della Varkey Foundation, il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, premiato anche da Italia Nostra x.com