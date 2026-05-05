Global Schools Prize 2026 il Volta tra le eccellenze

Da gbt-magazine.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria è stato riconosciuto tra le eccellenze mondiali nella competizione Global Schools Prize 2026. La scuola si è distinta per i risultati ottenuti in ambito educativo e innovativo, ottenendo un riconoscimento che premia le istituzioni scolastiche di tutto il mondo. L’annuncio ufficiale è stato diffuso in concomitanza con la cerimonia di premiazione tenutasi recentemente.

Global Schools Prize 2026, il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria tra le eccellenze mondiali. Giusi Princi: “Una conquista che onora la Calabria e dimostra la forza educativa della nostra scuola “ Il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria entra ufficialmente nell’élite mondiale dell’istruzione: è tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation che seleziona le esperienze scolastiche più innovative e ad alto impatto educativo del pianeta. Una notizia che, come sottolinea l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, “parla alla Calabria migliore: quella che studia, costruisce e sa farsi riconoscere a livello globale per la qualità del proprio lavoro”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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