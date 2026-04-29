Volley A1 un nuovo volto per la Igor | Weske firma con il club azzurro

In vista della stagione 2026-2027, la società di pallavolo ha annunciato l'ingaggio di una giocatrice tedesca proveniente da club di prima divisione. La nuova arrivata, che ha maturato esperienze in due squadre italiane, si unisce al roster come seconda opposta. La firma del contratto è stata ufficializzata questa settimana, segnando un nuovo passo nel rafforzamento della squadra.

Nuovo arrivo in casa Igor Volley per la stagione 2026-2027. Dopo l'esperienza a Trento e Bergamo, approda a Novara la tedesca Emilia Weske, che sarà la seconda opposta del nuovo roster. L'atleta, colonna della propria nazionale, ha sottoscritto con il club azzurro un accordo annuale che prevede.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Volley A1 femminile playoff, la Igor ko in gara 1 con Conegliano al tie breakOltre due ore e mezza di battaglia per gara uno di semifinale della Igor Volley: le azzurre lottano a testa alta contro le campionesse d’Italia in... Leggi anche: Igor Volley, anche Federica Squarcini ancora in azzurro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Volley Mercato: Novara ha un nuovo libero, Ilenia Moro; CDA Volley Talmassons FVG, arriva la conferma anche di Scola, la regista MVP riparte in Serie A1; Volley donne, Milano-Conegliano 1-3: venete campionesse d’Italia per l'ottava volta consecutiva; Milano-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming. VOLLEY A1F / Cuneo Granda Volley saluta Safa Allaoui, un anno di serie A1 tra le GatteLa palleggiatrice classe 2006 lascia la società biancorossa dopo una stagione da protagonisti, con esordio nel massimo campionato e contributo ai successi della squadra ... targatocn.it Volley serie A1 femminile. San Giovanni, nuovo innesto. Morello in cabina di regiaProsegue il mercato marignanese tra saluti, conferme e nuovi innesti. Ieri è stata annunciata Rachele Morello che sarà la ... sport.quotidiano.net San Marino, volley: Serravalle si conferma campione e vince il terzo torneo amatoriale misto - facebook.com facebook Obiettivo vincere tutto per tutta l'estate, a partire dalla Volley Nations League. Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco, i ct delle nazionali maschile e femminile di pallavolo, non si pongono limiti. E, presentando la stagione alle porte, guardano con ottimismo agli x.com