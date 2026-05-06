Il Napoli sta pianificando la prossima stagione e sta valutando diverse opzioni di mercato. Tra i nomi sul tavolo figura un centrocampista brasiliano, attualmente sotto osservazione da parte del club. La società ha inserito il giocatore nella lista dei possibili acquisti, senza tuttavia conferme ufficiali o trattative in corso. La squadra continua a monitorare la situazione per valutare eventuali sviluppi.

Il club partenopeo inizia a lavorare per quella che sarà la prossima annata calcistica. Danilo Santos finisce nella lista dei desideri del Napoli per il centrocampo. Il classe 2001 del Botafogo attira l’attenzione di sette big europee contemporaneamente, secondo quanto rivela il giornalista Felipe Silva di ESPN Brasile. Napoli, Santos nel mirino: la situazione. Gli azzurri non sono soli nella caccia al giovane prospetto carioca. Bayer Leverkusen, Newcastle United, Fulham, Atletico Madrid, Palmeiras, Flamengo e Zenit San Pietroburgo hanno già messo gli occhi sul centrocampista brasiliano. Una concorrenza massiccia che trasforma la trattativa in una vera battaglia di mercato internazionale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, un nuovo Santos in azzurro? Occhi puntati sulla stella brasiliana

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