Ignora il divieto e scoperchia il tir | pioggia di surgelati nel sottopasso traffico paralizzato per ore
Questa mattina a Cesenatico si è verificato un incidente nel sottopasso di viale Trento, quando un tir ha urtato il cemento durante una manovra errata, causando il rovesciamento del carico di surgelati. La caduta di pesce e altri prodotti ha invaso l’asfalto, bloccando il traffico e creando disagi per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.
Una manovra errata, l’impatto violento contro il cemento e una distesa di pesce sull’asfalto. Mattinata di caos quella di oggi, martedì, a Cesenatico, dove il sottopasso di viale Trento è diventato teatro di un incidente dalle conseguenze pesanti sia per la viabilità che per il carico trasportato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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