Tir in panne blocca il sottopasso di via Scillitani | traffico in tilt per due ore

Un autoarticolato ha fermato il traffico questa mattina in via Scillitani, bloccando il sottopasso all’altezza dell’incrocio con via Leone XIII. La situazione ha causato disagi per circa due ore, con le strade circostanti congestionate. La strada è stata riaperta poco fa dopo che il mezzo è stato rimosso. Nessun incidente è stato segnalato.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per deviare il traffico e gestire le code chilometriche. A risolvere la situazione è stato un altro mezzo pesante, grazie ai cavetti per la batteria Situazione sbloccata da poco in via Scillitani, dove nella mattinata di oggi, 27 febbraio, un autoarticolato è rimasto bloccato all'uscita del sottopasso di via Scillitani, all'altezza dell'incrocio con via Leone XIII. A seguito dei controlli di rito, gli agenti hanno sanzionato il conducente del mezzo pesante ai sensi dell'articolo 161 del Codice della Strada, che disciplina l'ingombro della carreggiata. Dopo circa due ore di disagio, il traffico ha ripreso il regolare flusso.