Ieri in Campania | quarantena per un contagiato da hantavirus dramma nel salernitano

Ieri in Campania un uomo è stato messo in quarantena dopo aver contratto l’hantavirus nel salernitano. La sua condizione è stata comunicata alle autorità sanitarie locali, che hanno disposto le misure di isolamento. Non ci sono altre persone segnalate come coinvolte direttamente nel contagio. La situazione ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità monitorano eventuali sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 11 maggio 2026. Avellino – Lo aveva d etto nel corso dell’Assemblea che lo ha eletto Presidente di Confindustria Avellino ed Angelo Petitto lo ha ribadito davanti ai tre candidati sindaco: “ Aperti al confronto ma con progetti fattivi e che permettano al capoluogo di riprendersi il suo ruolo di guida dell’Irpinia in termini di investimenti e crescita”. ( LEGGI QUI ) Benevento – Felice Barone, ‘Feliciell’ per tutti, è scomparso all’età di 76 anni. Un carico di storie, di ricordi, tutti associati a un unico fattore: lo sport e il calcio in particolare. ( LEGGI QUI ) Caserta – È stato ritrovato nel pomeriggio a Villa Literno con un drone dei Carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, il corpo del 77enne Antonio Corso, scomparso domenica mattina.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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