Ieri in Campania | muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel Salernitano

Da anteprima24.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in Campania si è registrato un caso di decesso di una persona che aveva lasciato le strutture sanitarie del Salernitano dopo aver presentato le dimissioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze. La notizia si inserisce tra gli avvenimenti principali della giornata nella regione, accompagnata da altri fatti di cronaca e aggiornamenti di varia natura.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 1 maggio 2026. Avellino – I Vigili del Fuoco sono intervenuti all’interno del  Parco Santo Spirito  ad  Avellino  a  seguito della segnalazione di un albero pericolante, reso instabile dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona. (LEGGi QUI) Benevento – I  record  sono fatti per essere battuti ed alla sua 33esima edizione la  Strabenevento  ha superato se stessa portando tra le vie del capoluogo  1113 podisti, rimasti come al solito estasiati da un percorso unico tra le bellezze di Benevento in un saliscendi da approcciare con grande cautela. Un autentico fiume colorato con al suo interno tante storie, ma tutte unite dal desiderio di tagliare l’agognato traguardo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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