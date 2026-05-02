Ieri in Campania | muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel Salernitano

Ieri in Campania si è registrato un caso di decesso di una persona che aveva lasciato le strutture sanitarie del Salernitano dopo aver presentato le dimissioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze. La notizia si inserisce tra gli avvenimenti principali della giornata nella regione, accompagnata da altri fatti di cronaca e aggiornamenti di varia natura.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 1 maggio 2026. Avellino – I Vigili del Fuoco sono intervenuti all’interno del Parco Santo Spirito ad Avellino a seguito della segnalazione di un albero pericolante, reso instabile dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona. (LEGGi QUI) Benevento – I record sono fatti per essere battuti ed alla sua 33esima edizione la Strabenevento ha superato se stessa portando tra le vie del capoluogo 1113 podisti, rimasti come al solito estasiati da un percorso unico tra le bellezze di Benevento in un saliscendi da approcciare con grande cautela. Un autentico fiume colorato con al suo interno tante storie, ma tutte unite dal desiderio di tagliare l’agognato traguardo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel Salernitano Notizie correlate Ieri in Campania: donna muore dopo un intervento in un ospedale del SalernitanoAvellino – Per la prima volta la Coldiretti porta il suo Villaggio Contadino ad Avellino, trasformando il cuore della città in una grande “città... Muore dopo le dimissioni dall'ospedale, aperta un'inchiestaLa procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sulla morte di una pensionata di 78 anni, originaria di Raffadali ma... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita: choc in Campania; Tragedia sul lavoro, Pasquale Perna muore in fabbrica: lascia due figlie; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni; Operaio precipita dal tetto a Benevento, muore dopo 24 ore. 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita: choc in CampaniaUn giovane di 18 anni è deceduto schiacciato dalla sua auto che parcheggiata in salita si è mossa, ed il giovane ha tentato invano di fermarla rimanendo travolto. La tragedia ... ilmattino.it Giovane di 18 anni muore travolto dalla propria auto parcheggiata in salita in Campania.Un grave incidente è accaduto a Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, comune in provincia di Benevento, dove un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. napolipiu.com ACIREALE: LA FESTA DEI FIORI DALL’ALTO Ieri Acireale si è trasformata in un’esplosione di colori… e noi l’abbiamo raccontata dal cielo. Le immagini del drone mostrano tutta la bellezza della Festa dei Fiori: carri allegorici, composizioni floreali e grup - facebook.com facebook ‘MA IO SONO FUOCO’ ha ottenuto 284.530 ascolti nella giornata di ieri su #Spotify, con un aumento del 10.38% #UTSLCAP ha ottenuto il maggior incremento, con 2.486 ascolti (+28.21%) Tutti i non singoli hanno ottenuto il loro miglior update del mese! #Ann x.com