Un cittadino americano è risultato positivo al Hantavirus, portando all'attivazione delle procedure di quarantena. Il dipartimento della Salute ha confermato il caso e ha avviato le verifiche necessarie. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione e adottando le misure di sicurezza previste. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle condizioni del paziente o sui possibili contatti.

C'è un contagiato americano da Hantavirus. Il dipartimento della Salute e dei Servizi alla persona degli Stati Uniti ha reso noto che uno dei 17 cittadini Usa evacuati dalla nave da crociera MV Hondius colpita da un focolaio di Hantavirus è risultato lievemente positivo al ceppo andino del virus, mentre una seconda persona presenta sintomi lievi. Entrambi i passeggeri sono stati trasferiti negli Stati Uniti a bordo di un volo sanitario con unità di biocontenimento. Il secondo caso non è ancora stato confermato. Secondo l'aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), otto persone che si trovavano sulla nave Mv Hondius si sono ammalate e sei infezioni sono state confermate.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, c'è un americano contagiato: esplode il caso quarantena

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