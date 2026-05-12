Sono iniziati i lavori per la realizzazione di 584 nuovi posti auto presso la stazione Alta Velocità di Afragola, in provincia di Napoli. La notizia è stata diffusa da un rappresentante di un partito politico, che ha annunciato l'avvio dei lavori. L'intervento riguarda l'ampliamento dell'area di sosta già esistente presso la stazione, con l'obiettivo di migliorare i servizi per i viaggiatori. I lavori sono partiti ieri e dureranno alcuni mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti “Da ieri sono iniziati i lavori per la creazione di 584 nuovi posti auto alla stazione Alta Velocità di Afragola (Napoli). Entro la fine del 2026 il nuovo parcheggio sarà consegnato e integrerà i 1295 stalli già esistenti ma insufficienti ad accogliere l’utenza di una stazione classificata da RFI come Platinum, il massimo livello di rilevanza, essendo equiparata a scali come Roma Termini e Milano Centrale in quanto serve oltre 1,15 milioni di utenti, con un modal share medio del 7,44%”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Mit. “Fin dall’inizio del mio incarico come sottosegretario al Mit – spiega – ho individuato questa priorità’ ed ho incalzato l’amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani, dottor Matteo Colamussi, affinchè fosse realizzato questo ampliamento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Iannone (Fdi): “Al via cantiere per 584 nuovi posti auto alla stazione AV di Afragola”

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