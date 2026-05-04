Nuovo ingresso per la stazione Av di Afragola | apre il varco lato est

Dal 6 maggio sarà aperto al pubblico un nuovo ingresso alla stazione AV di Napoli Afragola, situato sul lato est. Questa novità mira a facilitare l’accesso allo scalo e a ridurre la congestione delle aree di sosta e dei flussi veicolari dell’attuale ingresso. La stazione, frequentata quotidianamente da numerosi pendolari, si prepara così a gestire meglio l’afflusso di viaggiatori e a migliorare la circolazione dei mezzi.

La stazione Av di Napoli Afragola avrà un nuovo ingresso. Dal 6 maggio sarà aperto al pubblico il varco lato est, pensato per migliorare l’accessibilità allo scalo e alleggerire l’attuale ingresso, spesso in difficoltà per la saturazione delle aree di sosta e dei flussi veicolari.Il nuovo accesso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Autostrada A1: stazione di Scandicci chiusa una notte. Anche le aree di parcheggio Villa Costanza est e Vingone estROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 18:00... Lingiardi raccoglie il dolore: "Mezza parola apre un varco. Ma bisogna investire di più""Oggi sono qui più per imparare che per insegnare, anche se faccio il professore". Altri aggiornamenti Temi più discussi: Portonovo, caos per il nuovo ingresso: Obbligati dal codice della strada; A maggio è prevista la riconsegna della ciclostazione centrale a Legambiente nell'atrio rinnovato; L’ingresso sud cambierà volto. Nuovi parcheggi alla Madonnina; Grande Fratello VIP: Alessandra e Paola: tra critiche a Francesca e le reazioni al nuovo ingresso Video. Stazione Napoli-Afragola, apre il nuovo ingresso lato Est dell'Alta VelocitàAprirà al pubblico il prossimo 6 maggio il nuovo ingresso lato est della Stazione Alta Velocità di Napoli Afragola. L’attivazione si inserirà nel ... ilmattino.it Campo cross, lavori per un nuovo ingressoUn nuovo ingresso per lo 04 Park. Inizia con la delibera di acquisizione di un terreno adiacente al campo cross Monte Coralli, il progetto di completamento della struttura gestita da Andrea Dovizioso, ... ilrestodelcarlino.it Nuovo ingresso: Una piccola cirneco dell'etna senza chip Per info e adozione contattate il #gruppoadozionicanile al 351 422 4320 - facebook.com facebook