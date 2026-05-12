IA e sanità | il dibattito etico a Pordenone con l’approccio One Health

A Pordenone si è tenuto un incontro dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e settore sanitario, concentrandosi sull’approccio One Health. Durante l’evento sono stati affrontati i temi relativi a come l’IA cambierà la gestione dei dati sanitari nel territorio e chi sarà responsabile di assicurare l’etica nell’uso delle informazioni mediche in un’epoca dominata dagli algoritmi. La discussione ha coinvolto professionisti e studiosi del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà l'IA la gestione dei dati sanitari nel territorio?. Chi garantirà l'etica dell'informazione medica nell'era degli algoritmi?. Come può l'approccio One Health integrare salute umana e ambientale?. Quali nuove responsabilità affiderà la tecnologia ai medici e giornalisti?.? In Breve Convegno venerdì 15 maggio ore 17 presso la Sala Palazzo Klefisch di Pordenone. Interventi di Beatrice Delfrate, Alberto Onorato, Paola Dalle Molle e Franco Scolari. Moderazione affidata al giornalista Loris Del Frate con supporto Lions Club Pordenone Naonis. Analisi su telemedicina, sanità digitale e informazione etica con Ordine Giornalisti e Infermieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e sanità: il dibattito etico a Pordenone con l’approccio One Health ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una piattaforma per le grandi sfide della sanità. L’approccio di Ls Cube e Net-HealthFare advocacy di qualità non significa soltanto presidiare il dibattito pubblico. Leggi anche: IA e linguaggio: il dibattito etico a Bologna il 20 marzo Argomenti più discussi: Made in Italy - Modelli organizzativi One Health per la valorizzazione delle aree interne; La sanità è il nuovo campo di battaglia dell’IA. Ecco come le Big Tech stanno ridisegnando l’interfaccia digitale tra pazienti, medici e dati sulla salute; Aree interne, One Health e Made in Italy: il contributo della medicina veterinaria al centro della giornata nazionale al Ministero della Salute; One Health e farmaceutica sostenibile: quando la salute diventa un investimento sistemico. ? 5 maggio | ore 9:00 Un confronto sull’ottica #OneHealth e lo sviluppo dei territori tra spopolamento, biodiversità, sanità e ambiente. ?Il Ministro Orazio Schillaci e il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato. Maggiori dettagli: salute.gov.it/n x.com Problemi di Connessione Quotidiana con Starlink - reddit.com reddit Aree interne e One Health, Cicala: modello stabile per difendere il Made in ItalyA Roma il confronto sui modelli One Health per le aree interne. L’assessore lucano Carmine Cicala chiede un modello stabile che integri agricoltura, sanità e territori per difendere il Made in Italy. trmtv.it