IA e sanità | il dibattito etico a Pordenone con l’approccio One Health
A Pordenone si è tenuto un incontro dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e settore sanitario, concentrandosi sull’approccio One Health. Durante l’evento sono stati affrontati i temi relativi a come l’IA cambierà la gestione dei dati sanitari nel territorio e chi sarà responsabile di assicurare l’etica nell’uso delle informazioni mediche in un’epoca dominata dagli algoritmi. La discussione ha coinvolto professionisti e studiosi del settore.
? Punti chiave Come influenzerà l'IA la gestione dei dati sanitari nel territorio?. Chi garantirà l'etica dell'informazione medica nell'era degli algoritmi?. Come può l'approccio One Health integrare salute umana e ambientale?. Quali nuove responsabilità affiderà la tecnologia ai medici e giornalisti?.? In Breve Convegno venerdì 15 maggio ore 17 presso la Sala Palazzo Klefisch di Pordenone. Interventi di Beatrice Delfrate, Alberto Onorato, Paola Dalle Molle e Franco Scolari. Moderazione affidata al giornalista Loris Del Frate con supporto Lions Club Pordenone Naonis. Analisi su telemedicina, sanità digitale e informazione etica con Ordine Giornalisti e Infermieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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L’approccio #OneHealth si consolida nelle strategie di Europa e Paesi del Mediterraneo come leva per il rafforzamento della sicurezza sanitaria, pur persistendo criticità nella sua piena attuazione. A Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità si è tenuto il facebook
? 5 maggio | ore 9:00 Un confronto sull’ottica #OneHealth e lo sviluppo dei territori tra spopolamento, biodiversità, sanità e ambiente. ?Il Ministro Orazio Schillaci e il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato. Maggiori dettagli: salute.gov.it/n x.com
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Aree interne e One Health, Cicala: modello stabile per difendere il Made in ItalyA Roma il confronto sui modelli One Health per le aree interne. L’assessore lucano Carmine Cicala chiede un modello stabile che integri agricoltura, sanità e territori per difendere il Made in Italy. trmtv.it