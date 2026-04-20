Recentemente sono state presentate due piattaforme dedicate alle sfide della sanità. Queste iniziative puntano a migliorare il dialogo pubblico e a favorire l’elaborazione di proposte concrete attraverso collaborazioni strutturate. L’obiettivo è creare un percorso che porti le proposte di miglioramento sanitario a diventare effettive politiche pubbliche, coinvolgendo diversi attori del settore.

Fare advocacy di qualità non significa soltanto presidiare il dibattito pubblico. Significa costruire – con metodo, con rigore e con le giuste partnership – le condizioni affinché le proposte diventino politiche. È questa la filosofia che ha guidato Ls Cube nello sviluppo di Net-Health, la piattaforma permanente di confronto e proposta sulle politiche sanitarie che, nata nel 2021 come progetto di policy research, si è evoluta in un vero e proprio policy enabler per la modernizzazione e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Un percorso che la III edizione degli Healthcare Awards, organizzati da Healthcare Policy e Formiche, ha voluto riconoscere con il premio Advocacy & Innovation Policy.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una piattaforma per le grandi sfide della sanità. L’approccio di Ls Cube e Net-Health

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