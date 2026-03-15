IA e linguaggio | il dibattito etico a Bologna il 20 marzo

Il 20 marzo alle 15:00 si svolge a Bologna il quinto incontro annuale intitolato Rivoluzione 4.0, organizzato dai Lions Bologna Ets con il patrocinio delle istituzioni locali e regionali. L'evento si tiene nel salone della Guardia della prefettura e si concentra sul tema dell’intelligenza artificiale e del linguaggio, coinvolgendo relatori e pubblico in un dibattito su questi argomenti.

Il quinto incontro annuale intitolato Rivoluzione 4.0 si terrà venerdì 20 marzo alle ore 15:00 presso il salone della Guardia della prefettura di Bologna, organizzato dai Lions Bologna Ets con il patrocinio delle istituzioni locali e regionali. L’evento pone al centro del dibattito la trasformazione del linguaggio nell’era dell’intelligenza artificiale, riunendo rappresentanti istituzionali, accademici e manager per analizzare le implicazioni etiche e sociali di questa transizione digitale. Non si tratta di una semplice riunione tecnica, ma di un momento cruciale per definire come l’algoritmo stia ridefinendo le infrastrutture comunicative della nostra società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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