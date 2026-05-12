I Walk On portano gli U2 al Dorian | a Palermo una notte dedicata alla band di Dublino
A Palermo, al Dorian, si terrà una serata dedicata agli U2 con il concerto dei Walk On, tribute band locale attiva dal 2013. Lo spettacolo riproporrà le atmosfere e le emozioni dei concerti della band irlandese, offrendo al pubblico un omaggio musicale alla formazione di Dublino. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo brani storici degli U2 reinterpretati da una band locale.
Una serata all’insegna della grande musica internazionale approda al Dorian di Palermo, dove i Walk On, tribute band palermitana attiva dal 2013, renderanno omaggio agli U2 con uno spettacolo pensato per far rivivere le atmosfere e le emozioni dei live della storica formazione irlandese.La band.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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