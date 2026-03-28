Palermo ospita la Sausage Walk Italia la passeggiata dedicata ai bassotti

Domenica 29 marzo 2026, Palermo ospiterà la Sausage Walk Italia, un evento dedicato ai bassotti e ai loro proprietari. La passeggiata si svolgerà contemporaneamente in diverse città italiane. La manifestazione coinvolgerà appassionati di questa razza, con i partecipanti che cammineranno insieme nelle strade della città. L’evento prevede anche attività di socializzazione e intrattenimento per i cani e i loro proprietari.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Domenica 29 marzo 2026, Palermo si tinge di allegria con la Sausage Walk Italia, l’evento nazionale dedicato ai bassotti e ai loro proprietari, che si svolgerà in contemporanea in diverse città italiane.L’appuntamento è fissato alle ore 10:30 in piazza Castelnuovo, con partenza prevista alle ore 11. Il percorso attraverserà alcune delle vie più iconiche del centro cittadino, tra cui via Ruggero Settimo e piazza Massimo, per poi concludersi nuovamente in piazza Castelnuovo.L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’occasione speciale per condividere una mattinata all’aria aperta, socializzare e celebrare l’amore per questa razza tanto amata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo ospita la Sausage Walk Italia, la passeggiata dedicata ai bassotti Articoli correlati Torna a Genova la Sausage Walk Italia, la passeggiata solidale dei bassottiDopo l'esordio in Italia un anno fa, torna la Sausage Walk Italia, ovvero la passeggiata dei bassotti: l'evento si svolgerà in contemporanea in tante... Leggi anche: A Bolsena la "Sausage walk" dedicata a tutti i bassotti Tutto quello che riguarda Sausage Walk Italia Argomenti discussi: A Bolsena la Sausage walk dedicata a tutti i bassotti. Sausage Walk Italia 2026, Bolsena capitale della passeggiata dei bassotti nella TusciaLa stagione 2026 della Sausage Walk Italia (SWI), l’evento nazionale dedicato ai bassotti giunto all’ottavo anno, prenderà il via domenica 29 marzo 2026. corrierenazionale.it Milano si prepara a essere invasa dai bassotti: torna la Sausage WalkDomenica 29 marzo la marcia delle salsicce porta in strada umani e amici a quattro zampe (ma non serve avere un cane per partecipare) col duplice obiettivo di fare amicizia e raccogliere fondi ... msn.com