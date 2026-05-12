I vincitori di PoetaMi il concorso di poesie di Miglianico

Da chietitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa la nuova edizione di PoetaMi, il festival dedicato alla poesia che si tiene a Miglianico. L’evento, ormai consolidato nel tempo, ha visto la partecipazione di numerosi poeti e appassionati, attirando pubblico locale e non solo. Durante la manifestazione sono stati annunciati i nomi dei vincitori del concorso di poesie, che hanno presentato le loro opere davanti alla giuria e al pubblico presente.

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Si è conclusa la nuova edizione di PoetaMi, festival dedicato alla poesia, un appuntamento oramai storico, che si svolge a Miglianico. Insieme alla manifestazione, anche il premio intitolato a Paride Di Federico e dedicato agli studenti delle scuole.In questo contesto d'eccellenza si è svolta la.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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