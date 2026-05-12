I vincitori di PoetaMi il concorso di poesie di Miglianico
Si è appena conclusa la nuova edizione di PoetaMi, il festival dedicato alla poesia che si tiene a Miglianico. L’evento, ormai consolidato nel tempo, ha visto la partecipazione di numerosi poeti e appassionati, attirando pubblico locale e non solo. Durante la manifestazione sono stati annunciati i nomi dei vincitori del concorso di poesie, che hanno presentato le loro opere davanti alla giuria e al pubblico presente.
Si è conclusa la nuova edizione di PoetaMi, festival dedicato alla poesia, un appuntamento oramai storico, che si svolge a Miglianico. Insieme alla manifestazione, anche il premio intitolato a Paride Di Federico e dedicato agli studenti delle scuole.In questo contesto d'eccellenza si è svolta la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Maria Grazia Calandrone ospite d’onore di Poetami, il concorso letterario di MiglianicoTorna la sesta edizione di Poetami, prestigioso concorso letterario, che si svolge a Miglianico ed è organizzato dalla scuola Macondo di Pescara,...
Leggi anche: Terni, il concorso di poesie ‘Alighiero Maurizio’: “La grande partecipazione è un fattore positivo per il futuro” I VINCITORI
Si parla di: PoetaMi, a Miglianico un weekend dedicato alla poesia con ospite d’onore Maria Grazia Calandrone; Al Solaro Teatro Festival tecnologia e risate con Google Off – Tecnologia portami via!.
Il vincitore della categoria B (raccolta edita) dell’ultima edizione del Premio PoetaMi - Miglianico Borgo in Poesia è stato Paolo Battista con La scintilla E adesso non manca molto prima di scoprire chi saranno i vincitori della categoria A (poesia singola) e d facebook
Mary: La Meravigliosa Creatura reddit
Il mio poeta mi regala sempre emozioni immense ??? Grazie di cuore Graziano sempre per le foto splendide che regali a noi lupi ? è splendido questo collage Sei speciale @impressioni61 ? #ErmalMeta #bologna x.com