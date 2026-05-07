Terni il concorso di poesie ‘Alighiero Maurizio’ | La grande partecipazione è un fattore positivo per il futuro I VINCITORI

A Terni si sono conclusi i risultati del concorso di poesie ‘Alighiero Maurizio’, organizzato in occasione delle celebrazioni del Cantamaggio. Durante il pomeriggio di mercoledì 6 maggio sono stati annunciati i vincitori, dopo la valutazione di 104 poesie suddivise in sei sezioni. La partecipazione è stata numerosa, con molte opere presentate da autori di diverse età.

Centoquattro poesie suddivise nelle rispettive sei sezioni di appartenenza. Il concorso ‘Alighiero Maurizio’ rientrante nelle celebrazioni del Cantamaggio ha emesso i suoi verdetti nel corso del pomeriggio di mercoledì 6 maggio. La sede della Biblioteca comunale ha ospitato le premiazioni in base.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, una serata tra musica, tradizione ed emozioni: il racconto e tutti i vincitori del concorso "Canzoni Maggiaiole"Una serata all’insegna delle canzoni maggiaiole, della tradizione e dell’emozione, per celebrare la musica popolare e in dialetto. "Un anno per il tuo futuro": ecco gli studenti vincitori del concorsoSono stati premiati nella curia diocesana a Latina dal vescovo Mariano Crociata, i vincitori del concorso "Un anno per il tuo futuro", giunto alla...