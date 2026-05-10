Le gare in programma sono due: Berra-Formignana e X Martiti U21-Barco, entrambe decisamente importanti, con la Dogatese impegnata in uno spareggio regionale contro il Dogatese. In Terza categoria, si disputano le semifinali, mentre in Seconda categoria, la Dogatese, dopo aver superato la fase provinciale, si prepara a un ultimo spareggio regionale per avanzare nella classifica che potrebbe portarla in Prima categoria il prossimo anno.

In Seconda categoria, dopo aver finto la fase provinciale, la Dogatese si gioca l’ultimo spareggio regionale per guadagnare altre posizioni nella graduatoria per un posto in Prima il prossimo anno, anche se la promozione sembra già cosa fatta. Gli uomini di Bruni affronteranno a Cavezzo il Pavullo, formazione modenese, in un incrocio difficile da pronosticare. I biancorossi hanno festeggiato domenica scorsa grazie al pareggio con il San Bartolomeo, maturato al termine di 120’ tiratissimi, in cui Tani e compagni hanno potuto sfruttare il vantaggio del miglior piazzamento in classifica. In Terza, invece, vanno in scena due semifinali...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gare delicatissime: Berra-Formignana e X Martiti U21-Barco. Dogatese, spareggio regionale. In Terza è tempo di semifinali

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