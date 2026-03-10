Nella Seconda Categoria, la Dogatese si è portata al primo posto, sorpassando il Codifiume che ha perso 4-1 contro la Sangiovannese. Nella Terza Categoria, la squadra X Martiri U21 mantiene la testa della classifica. La giornata ha visto quindi cambiamenti nelle prime posizioni con risultati importanti per le squadre coinvolte.

In Seconda categoria c’è l’aggancio in vetta della Dogatese ai danni del Codifiume, sconfitto 4-1 sul campo della Sangiovannese. I biancorossi ne approfittano battendo per 2-1 il Balça Poggese grazie alla rete decisiva del solito Tani (25 gol per lui in campionato), e attenzione perché se dovessero arrivare a pari punti fino alla fine lo scontro diretto è fissato per l’ultima giornata, e in quel caso sarebbe un vero e proprio spareggio promozione. Ma l’Ostellatese non vuole mollare e si rifà sotto grazie al perentorio 3-0 sulla Massese, mentre dietro il San Bartolomeo non vince più ed è fermato dall’Argentana. Frutteti, Sangiovannese, Amici... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda e Terza Categoria. Dogatese aggancia il Codifiume in vetta. X Martiri U21 in testa

