Recentemente sono emerse nuove domande riguardo alle modalità con cui le agenzie di intelligence russe operano all’estero. In particolare, si indaga su come gli agenti nascosti dell’istituto di sicurezza si infiltrino nei governi occidentali e quale sia il rapporto tra i servizi segreti e i mercenari del gruppo Wagner. Questi temi sono al centro di analisi che cercano di fare luce sulle strategie di Mosca nel controllo delle reti di potere internazionali.

? Domande chiave Come fanno gli agenti dormienti dell'SVR a infiltrarsi nei governi occidentali?. Chi coordina l'azione tra i servizi segreti e i mercenari Wagner?. Perché Putin ha frammentato il potere tra FSB, SVR e GRU?. Quali sono le conseguenze delle operazioni nelle zone grigie del mondo?.? In Breve Alexander Bortnikov dirige l'FSB mentre Sergey Naryshkin coordina lo spionaggio estero SVR.. Putin guidò l'FSB tra il 1998 e il 1999 prima della presidenza.. Agenti illegali SVR operano sotto false identità per decenni nei paesi occidentali.. Gruppi Alpha e Vympel gestiscono operazioni tattiche in Crimea e nel Donbass.. A Mosca, tre diverse...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I tre pilastri di Mosca: come l’intelligence di Putin controlla il mondo

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