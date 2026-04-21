Numeri finti problemi reali L’intelligence svedese svela il bluff economico di Putin

L’intelligence svedese ha annunciato che i numeri relativi all’economia russa sono falsi, rivelando un’illusione di stabilità. Nel frattempo, l’aumento dei prezzi del petrolio, scatenato dalla crisi nel Golfo Persico, ha contribuito a rafforzare le entrate dello Stato russo, anche se i problemi economici reali restano irrisolti. La situazione evidenzia come dati e realtà spesso si discostino nel contesto internazionale.

L’aumento generalizzato dei prezzi del petrolio causato dal deflagrare della crisi nel Golfo Persico ha avuto, tra i suoi vari effetti, anche quello di fornire una preziosa boccata di ossigeno all’erario statale della Federazione Russa. In seguito all’inizio delle ostilità tra Washington, Tel Aviv e Tehran, il prezzo dell’Urals (il principale blend di greggio prodotto in Russia) è pressoché raddoppiato nel giro di pochi giorni, passando da 56 a 125 dollari al barile, portando ad un consistente aumento di introiti per Mosca, che secondo alcune stime ammonterebbe a circa 150 milioni di dollari al giorno. Ma la situazione, secondo quanto ammesso dallo stesso presidente russo Vladimir Putin, è strettamente legata al particolare contesto geopolitico, e non è destinata a durare a lungo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Numeri finti, problemi reali. L’intelligence svedese svela il bluff economico di Putin Notizie correlate Leggi anche: Raid di Israele su Beirut, Teheran lancia bombe a grappolo su Tel Aviv. Ucciso il ministro dell'Intelligence iraniano. Giustiziato un cittadino svedese Il modello economico di Putin regge solo finché dura la guerraL’economia russa è entrata in un circolo vizioso: più lo Stato spende per la guerra, più indebolisce il mercato interno che dovrebbe sostenerlo nel...