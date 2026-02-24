Il gusto va in scena | una serata tra arte e sapori per celebrare la donna

Il gusto prende vita in una serata dedicata alla donna, organizzata per festeggiare la Giornata Internazionale. La causa è la volontà di unire arte e sapori, offrendo un’esperienza unica ai partecipanti. Durante l’evento, i presenti assaggeranno piatti creativi e scopriranno opere artistiche che coinvolgono i sensi. La serata si svolgerà in un locale nel centro città e vedrà anche la partecipazione di artisti locali.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, il prossimo 7 marzo si terrà un evento che promette di trasformare una classica cena in un vero e proprio viaggio sensoriale. L’iniziativa propone un format originale dove la gastronomia si intreccia indissolubilmente con l’arte performativa, creando un'atmosfera magica e profondamente coinvolgente per tutti i partecipanti. L’esperienza si snoda attraverso un menù artistico unico nel suo genere. Mentre gli ospiti si godono le portate, la serata viene animata da insoliti camerieri-artisti: attori professionisti che si alternano tra i tavoli per dare vita a performance "espresse", create sul momento e proprio davanti agli occhi dei commensali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Monza a San Valentino: 5 ristoranti per una cena romantica tra gusto lombardo e sapori siciliani.Monza si prepara a festeggiare San Valentino con cinque ristoranti pronti a offrire cene romantiche.

Tra i sapori e il Natale successo a Seiano per Il Villaggio del GustoA Seiano, il Natale si è manifestato con un’atmosfera autentica e coinvolgente, fondendosi con il patrimonio storico e le tradizioni locali.

In cucina come a teatro: va in scena nel piatto il talento dello chefCreavano insieme una forma di esibizione artistica totale, che segnava le feste medievali e rinascimentali: lo scalco e il cuoco assommavano competenze relative al banchetto e all’intrattenimento in ... repubblica.it

Il gusto di Torino va a canestro con le Final8L'enogastronomia e il territorio non si assaggiano solo, in occasione delle Final8 di Basket in corso a Torino, ma sono stati protagonisti di un talk giovedì che sarà bissato sabato: due appuntamenti ... repubblica.it

ATTENZIONE: SCENA DEL CRIMINE! In questa foto sono stati commessi 3 crimini (di gusto) ai danni del nostro Gorgonzola Dolce. Riesci a individuarli tutti Scorri le immagini per scoprirli e leggere le nostre (severissime) condanne. Comme - facebook.com facebook

Nella serata di danza in scena al Teatro Valentino Garavani di Voghera, gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala hanno portato in scena anche alcuni estratti della coreografia di Mauro Bigonzetti su musica di Gioacchino Rossini. N x.com