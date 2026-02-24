Il gusto va in scena | una serata tra arte e sapori per celebrare la donna

Il gusto prende vita in una serata dedicata alla donna, organizzata per festeggiare la Giornata Internazionale. La causa è la volontà di unire arte e sapori, offrendo un’esperienza unica ai partecipanti. Durante l’evento, i presenti assaggeranno piatti creativi e scopriranno opere artistiche che coinvolgono i sensi. La serata si svolgerà in un locale nel centro città e vedrà anche la partecipazione di artisti locali.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, il prossimo 7 marzo si terrà un evento che promette di trasformare una classica cena in un vero e proprio viaggio sensoriale. L’iniziativa propone un format originale dove la gastronomia si intreccia indissolubilmente con l’arte performativa, creando un'atmosfera magica e profondamente coinvolgente per tutti i partecipanti. L’esperienza si snoda attraverso un menù artistico unico nel suo genere. Mentre gli ospiti si godono le portate, la serata viene animata da insoliti camerieri-artisti: attori professionisti che si alternano tra i tavoli per dare vita a performance "espresse", create sul momento e proprio davanti agli occhi dei commensali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

