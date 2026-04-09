A Napoli si svolge la quarta edizione di Vedi Napoli e poi Mangia, una manifestazione dedicata alla cucina tradizionale partenopea. L’evento unisce aspetti legati alla cultura culinaria e allo studio antropologico delle tradizioni gastronomiche locali. La rassegna si svolge in diverse location della città, coinvolgendo chef, studiosi e appassionati che condividono piatti e storie legate alla storia culinaria di Napoli.

La celebrazione dell’identità gastronomica partenopea si appresta a un momento cruciale con il proseguimento della quarta edizione di Vedi Napoli e poi Mangia, la rassegna che mira a coniugare il patrimonio culinario con la ricerca antropologica. Promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, la manifestazione vede nella curatela scientifica di Marino Niola il filo conduttore che lega i sapori storici alla narrazione culturale della città. Gli appuntamenti, che prevedono la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite per garantire l’accesso gratuito, si concentreranno tra il 10 e il 12 aprile in diverse location simbolo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli tra storia e gusto: viaggio nei sapori della tradizione

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