I retroscena opposti di Corriere e Foglio su Giuli e Meloni | Posso andarmene Anzi no | Chiedo scusa

Da open.online 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la diffusione di una nota ufficiale di Palazzo Chigi che annunciava un incontro tra la premier e il ministro della Cultura, i giornali hanno riportato versioni contrapposte sui contenuti di quel colloquio. Nei retroscena si sono succedute dichiarazioni di scuse, ammissioni di errori e anche affermazioni di possibili dimissioni, creando un quadro di incertezza sulla natura delle conversazioni avvenute tra i due.

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«Ho sbagliato, mi scuso». Anzi no. «Posso sempre andare via». Dopo la nota di Palazzo Chigi che ieri ha svelato l’incontro della premier Giorgia Meloni con il suo ministro della Cultura Alessandro Giuli i retroscena dei giornali non convergono su quanto si sono detti i due. Secondo il Corriere della Sera, che sostiene che l’iniziativa sia partita da via del Collegio Romano, Giuli è arrivato per scusarsi: «Ho capito di aver sbagliato, di aver provocato un problema al governo e al partito». Secondo Il Foglio invece Giuli vede spettri come Macbeth e il suo Macduff è Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI. E a Meloni avrebbe detto: « Non ce la faccio.🔗 Leggi su Open.online

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