Caso Ranucci Berlinguer su Nordio | Non chiedo scusa ecco perché

A una settimana dall’incidente che ha attirato l’attenzione dei media, la conduttrice ha deciso di commentare pubblicamente la vicenda. La discussione riguarda le dichiarazioni dell’ex ministro sulla posizione del governo riguardo a temi legati alla giustizia e alla sicurezza. Nel frattempo, le reazioni di altri esponenti politici continuano a susseguirsi, creando un confronto acceso su vari aspetti delle recenti dichiarazioni ufficiali.

A una settimana dal caso che ha acceso il dibattito mediatico, arriva la presa di posizione della conduttrice. Nel suo programma, dove tutto è nato, Bianca Berlinguer interviene per chiarire quanto accaduto e difendere la linea editoriale della trasmissione. Al centro della vicenda c’è l’intervento di Sigfrido Ranucci, ospite di È sempre Cartabianca su Rete 4, che durante la puntata del 28 aprile aveva parlato di una ipotesi in fase di verifica legata al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Secondo quanto riferito da Ranucci, una fonte avrebbe segnalato la possibile presenza del ministro in Uruguay, nel ranch dell’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Ranucci, Berlinguer su Nordio: “Non chiedo scusa, ecco perché” Notizie correlate Leggi anche: Caso Minetti, dalla Rai lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio dalla Berlinguer. Il conduttore: “Non ho timori” Bianca Berlinguer sul caso Ranucci-Nordio: “Ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay era solo un’ipotesi”Bianca Berlinguer torna sul caso Nordio e difende quanto accaduto in diretta a Cartabianca una settimana fa: “Ranucci parlava di un’ipotesi”. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: IL CASO RANUCCI-NORDIO E LA PROVA DEL METODO; Nordio perdona Ranucci: nessuna querela. Ma ora potrebbe agire contro Bianca Berlinguer; Prima la notizia, poi la verifica: il giornalismo secondo Ranucci; Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio. E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer: Ranucci-Nordio, tutto alla luce del sole(Adnkronos) – Tutto alla luce del sole. Bianca Berlinguer, conduttrice di E’ sempre Cartabianca, nella puntata di oggi 5 maggio torna sul caso Ranucci-Nordio che ha caratterizzato la trasmissione de ... pianetagenoa1893.net Ranucci, il caso Nordio non irrita solo la Rai ma anche Mediaset: ecco perchéE' accaduto ancora, i giorni scorsi la Rai ha inviato a Ranucci una lettera di richiamo a seguito delle affermazioni del conduttore di Report ... affaritaliani.it Bianca Berlinguer torna sul caso Nordio e difende quanto accaduto in diretta a Cartabianca una settimana fa: “Ranucci parlava di un’ipotesi”. - facebook.com facebook #Ranucci a Nordio: "Mi cospargo il capo di cenere, sul caso #Minetti”. Sigfrido mai saputo che è meglio un “buco” rispetto ad una notizia sbagliata x.com