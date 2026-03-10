Un retroscena svela che il segnale di Trump su Meloni è passato attraverso un'intervista sul Corriere della Sera. A Washington si monitorano attentamente le prossime settimane di politica italiana, mentre si teme per un possibile referendum. Nel frattempo, palazzo Chigi si prepara con misure di sicurezza rafforzate. La vicenda coinvolge direttamente il presidente del Consiglio e il Quirinale, secondo quanto riferito.

Retroscena – Il tycoon sceglie il quotidiano più influente d’Italia per lanciare un messaggio politico che arriva fino al Quirinale A Washington seguono con attenzione la partita politica italiana delle prossime settimane. Sul tavolo c’è il referendum sulla giustizia, che secondo molti osserv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il segnale di Trump su Meloni passa dal Corriere: a Washington temono il referendum e blindano palazzo Chigi - RETROSCENA

Articoli correlati

Guerra Iran, Meloni nel trappolone Trump-Parlamento: il retroscena che agita Palazzo ChigiPer Giorgia Meloni l’appuntamento dell’11 marzo in Parlamento rischia di trasformarsi in un passaggio politico ad alto rischio.

Aggiornamenti e notizie su Il segnale di Trump su Meloni passa dal...

Temi più discussi: Dietrologie e calendario: perché la guerra di Trump in Iran colpisce la Cina. E Xi fatica a reagire; Iran, bombardieri USA B-52 atterrano nel Regno Unito: segnale di Trump all’Iran tra tensioni con Starmer; Dopo Khamenei: Trump frena su Pahlavi e la variabile curda pesa sul terreno; Referendum giustizia, basi Nato in Italia e guerra all’Iran: l’incubo di Meloni tra sondaggi favorevoli al No e l’ombra inquietante di Trump - Indiscreto.

Meloni anticipa il Parlamento, il segnale alle opposizioni. I dubbi (in privato) su TrumpLa preoccupazione ha superato i livelli di guardia da un pezzo, propagandosi come un virus nell'opinione pubblica. Mentre le opposizioni continuano a graffiare rimproverando a Giorgia ... ilmattino.it

Trump muove altri bombardieri B-52: il segnale di forza contro l'IranTre Stratofortress schierati nella base RAF di Fairford mentre l’operazione Epic Fury entra nella seconda settimana. Washington pronta a usare missili a lungo raggio contro obiettivi iraniani ... msn.com

A Bruxelles, ormai, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, fa il verso a Trump. È stata la prima a invocare una “transizione credibile” in Iran: “Voglio essere chiara – ha detto ieri alla conferenza degli ambasciatori –: non dovrebbero essere ver - facebook.com facebook

Oltre 1.000 aziende, tra cui Nintendo e FedEx, vogliono citare in giudizio l’amministrazione Trump davanti alla Corte per il Commercio Internazionale Usa, sostenendo che i dazi non hanno più base giuridica. Nintendo stima danni per 200 mld di dollari x.com