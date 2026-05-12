I programmi TV di oggi 12 maggio 2026 | fiction contest e reality

Da lopinionista.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i programmi televisivi di oggi, 12 maggio 2026. Su Rai 1 viene trasmesso un episodio di “Il Commissario Montalbano”. Su Rai 2 si tiene l’Eurovision Song Contest, con esibizioni di vari artisti internazionali. Su Canale 5 va in onda “Grande Fratello Vip”, il reality show che vede protagonisti alcuni concorrenti in casa. Questi sono i principali appuntamenti televisivi della giornata.

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Guida ai programmi TV del 12 maggio 2026: “Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Eurovision Song Contest” su Rai 2 e “Grande Fratello Vip” su Canale 5. La prima serata del 12 maggio offre su Rai 1 punta sul fascino senza tempo de Il Commissario Montalbano, sempre capace di catalizzare il pubblico con indagini dense di atmosfera. Su Rai 2 domina l’energia dell’ Eurovision Song Contest, evento europeo che trasforma la serata in un grande spettacolo musicale. Rai 3 propone l’inchiesta di Indovina chi viene a cena, un viaggio tra longevità, farmaci e stili di vita che apre un dibattito attuale. Canale 5 risponde con il ritmo serrato del Grande Fratello Vip, mentre Italia 1 sceglie il taglio investigativo di Le Iene Inside.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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