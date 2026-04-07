Oggi, 7 aprile 2026, il palinsesto televisivo propone diverse opzioni per gli spettatori. Su Rai 1 va in onda una fiction molto seguita, mentre su Canale 5 si svolge una puntata del reality show di maggior successo. Su Canale 20 viene trasmesso il film d’azione “Mission Impossibile – Fallout”. Questi sono alcuni dei programmi principali disponibili questa sera.

Guida ai programmi TV del 7 aprile 2026: “Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Mission Impossibile – Fallout” su Canale 20. La prima serata del 7 aprile offre su Rai 1 un classico amatissimo come “Il commissario Montalbano: L’odore della notte”, mentre Rai 2 punta sull’intervista graffiante di “Belve”. L’attualità trova spazio su Rai 3 con “FarWest”, che racconta le fratture del Paese reale. Mediaset risponde con due titoli forti: il talk politico “È sempre Cartabianca” su Rete 4 e la diretta del “Grande Fratello Vip” su Canale 5, tra strategie e tensioni nella Casa. Per chi preferisce l’inchiesta, Italia 1 propone “Le Iene presentano: Inside”, mentre gli amanti dell’azione trovano su Canale 20 il ritmo adrenalinico di “Mission: Impossible – Fallout”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 7 aprile 2026: fiction, reality show e film

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