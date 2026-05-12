I portieri del PSG travolti e placcati come nel rugby | così si preparano per i calci piazzati dell'Arsenal

I portieri del PSG si trovano ad affrontare un allenamento particolare in vista della finale di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Durante le sessioni, vengono simulati calci piazzati e situazioni di gioco in cui i portieri vengono travolti e placcati come nel rugby, per migliorare la reattività e la gestione delle situazioni di pressione. La squadra si sta preparando a reagire alle diverse strategie offensive dell’avversario.

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