I portieri del PSG travolti e placcati come nel rugby | così si preparano per i calci piazzati dell'Arsenal

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I portieri del PSG si trovano ad affrontare un allenamento particolare in vista della finale di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Durante le sessioni, vengono simulati calci piazzati e situazioni di gioco in cui i portieri vengono travolti e placcati come nel rugby, per migliorare la reattività e la gestione delle situazioni di pressione. La squadra si sta preparando a reagire alle diverse strategie offensive dell’avversario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Paris Saint-Germain studia una preparazione speciale per la finale di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Negli allenamenti i portieri vengono ostacolati e placcati per simulare la pressione dei Gunners sui calci piazzati.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

L’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal prende un bonus ogni volta che segnano cosìNicolas Jover è considerato una specie di guru della specialità che sta - secondo la stampa inglese - distruggendo la bellezza del calcio inglese Ci...

Leggi anche: Rovina del calcio o rivoluzione? Gli schemi sui calci piazzati dell’Arsenal diventano un caso di studio

Argomenti più discussi: Performance Insights di Champions League: l'efficacia dei piani tattici delle finaliste; PSG-Arsenal sarà anche Luis Enrique contro Arteta: due allenatori spagnoli alla conquista della Champions League; Chi è Renato Marin, il portiere del Psg titolare contro il Lorient: dalla Primavera della Roma al debutto in Ligue 1; Donnarumma si sposa, l'annuncio sui social: Contratto a lungo termine firmato.

arsenal i portieri del psgI detentori del PSG battono il Bayern Monaco e raggiungono la finale di Champions League contro l’ArsenalPubblicato il 6 maggio 20266 maggio 2026 I detentori del Paris Saint-Germain hanno organizzato una finale di Champions League contro l’Arsenal dopo che il pareggio per 1-1 al ritorno in casa del Bayer ... oltrelalinea.news

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web