Nicolas Jover, l’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal, riceve un bonus ogni volta che la squadra segna su punizione o calcio d’angolo. La società ha stabilito un sistema di incentivi legato ai gol realizzati con questa strategia. Il suo ruolo è concentrato sulla preparazione e l’allenamento delle situazioni di calcio piazzato. Ogni volta che la squadra passa in vantaggio attraverso queste occasioni, lui riceve il bonus previsto.

Nicolas Jover è considerato una specie di guru della specialità che sta - secondo la stampa inglese - distruggendo la bellezza del calcio inglese Ci mancavano i bonus. L’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal, Nicolas Jover, riceve un bonus ogni volta che segnano su palla inattiva. Un incentivo di produzione, diciamo. L’Arsenal ha segnato 32 gol su calci piazzati, esclusi i rigori, in tutte le competizioni in questa stagione, di cui 24 su calcio d’angolo – ricorda il Times – Ha segnato due gol su calcio d’angolo nella vittoria per 2-1 contro il Chelsea di domenica, portando il suo bottino a 16 in Premier League, e ne serve un altro per battere il record della competizione in una singola stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal prende un bonus ogni volta che segnano così

Lo specialista dei calci piazzati dell’Arsenal guida i nostri cinque acquisti imperdibili in vista della GW20Dopo un programma festivo caotico e pieno di grattacapi dovuti alla rotazione, la Gameweek 20 della FPL 2025/26 offre una nuova opportunità per...

Al Liverpool avevano preso un allenatore dei calci piazzati. Dopo 12 gol subiti l’hanno licenziatoL’avevano preso apposta per migliorare il rendimento sui calci piazzati, in attacco e in difesa.

Gli schemi sui corner dell’Arsenal di Mikel Arteta | Le idee di Nicolas Jover spiegate

Una selezione di notizie su L'allenatore dei calci piazzati...

Temi più discussi: La battaglia di calci d'angolo tra Arsenal e Chelsea; Nicolas Jover, il genio dell'Arsenal che cura i calci piazzati, ha dei bonus nel contratto per ogni gol segnato da palla inattiva; L'Arsenal domina il Tottenham di Tudor e risponde al City. Il Liverpool vince al 97'; Tudor, Kolo Muani non basta: l'Arsenal batte 4-1 il Tottenham.

L’Arsenal, i calci d’angolo e il pensiero a quel racconto di MihajlovicSe l’Arsenal è primo in Premier con sette punti più del Manchester City e dell’Aston Villa e primo in Champions a punteggio pieno, la ragione è evidente: in questo momento nessuno in Europa ha la ... corrieredellosport.it

Lo stratagemma del Chelsea per limitare la pericolosità dell’Arsenal sui calci d’angolo: follia e studioIl Chelsea ha adottato una soluzione tattica inedita per ridurre l’impatto dell’Arsenal sui calci d’angolo, costringendo la squadra di Arteta a rinunciare ad alcuni uomini in area. Una scelta che ha ... fanpage.it

L’Arsenal punta Esposito, ma l’Inter alza il muro: Pio è il futuro, nessuna chance di trattativa con il club inglese Questo innamoramento scatta il 20 gennaio, quando Cristian Chivu chiede al discepolo di alzarsi per provare a destabilizzare l’Arsenal. - facebook.com facebook

#Arteta stregato da #Esposito, sondaggio dell'Arsenal: l'attaccante non è sul mercato, per l'Inter è intoccabile GDS x.com