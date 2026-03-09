Gli schemi sui calci piazzati dell’Arsenal stanno attirando molta attenzione e divisi tra chi li considera una minaccia per il calcio tradizionale e chi li vede come una novità evolutiva. La squadra ha adottato strategie particolari che hanno suscitato reazioni contrastanti nel mondo del calcio, mentre allenatori come Guardiola commentano la loro adattabilità senza esprimere giudizi definitivi. La discussione continua a far parlare di sé.

Per molti è la “ rovina del calcio ”. Per Guardiola è l’evoluzione del gioco. “Puoi lamentarti, ma devi adattarti. Fa parte del gioco ”. Steph Curry e i Golden State Warriors hanno reso il tiro da tre punti una moda in NBA, oggi l’Arsenal di Mikel Arteta usa precisi schemi dai calci piazzati per provare a vincere le partite e la Premier League. Calci d’angolo, di punizione (e anche le rimesse laterali) stanno diventando parte della strategia. Per alcuni sono noiosi, per altri è la rivoluzione del calcio. Sui 59 gol segnati in campionato dai Gunners, 24 arrivano proprio da palla inattiva (di cui 16 dai corner ). Addirittura 32 se contiamo tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rovina del calcio o rivoluzione? Gli schemi sui calci piazzati dell’Arsenal diventano un caso di studio

