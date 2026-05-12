I genitori della vittima di Garlasco criticano l’atteggiamento della Procura di Pavia, definendolo “accanimento” volto a smentire la condanna di un imputato. Si dicono dispiaciuti e demoralizzati per come sono stati trattati nelle fasi finali delle nuove indagini, accusando le autorità di averli trasformati in alleati di un sospettato. La loro posizione si inserisce nel contesto di tensioni legate alla gestione del caso e all’indagine in corso.

"Dispiaciuti e demoralizzati" per come li ha trattati la Procura di Pavia nell'atto conclusivo delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, trasformando loro, i genitori della vittima, in alleati dell'assassino, Andrea Sempio. Giuseppe e Rita Poggi rifiutano l'accusa, rivendicano di essere stati sempre "disponibili e collaborativi" con gli inquirenti. Ma tornano, attraverso il loro avvocato Gianluigi Tizzoni, a ribadire la loro linea: la nuova inchiesta è un errore giudiziario, il vero colpevole è già in carcere e si chiama Alberto Stasi. "È stata - dice Tizzoni - un'inchiesta unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi che è stata accertata sia in Cassazione che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Poggi contro i pm: "Si sono accaniti solo per sconfessare la condanna di Stasi"

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