Disintegrata la condanna di Stasi gli avvocati spingono sulla revisione Ma il legale dei Poggi non ci crede | Si sono accaniti | i genitori di Chiara sono delusi

Gli avvocati della famiglia Poggi chiedono la revisione della condanna di Alberto Stasi, che nel corso degli anni ha visto diverse decisioni giudiziarie ribaltate. La posizione del legale dei Poggi è che ci sia stato un forte tentativo di riabilitare Stasi, accusando i pm di Pavia di un accanimento nel procedimento. Il legale dei genitori di Chiara ha espresso delusione per questa situazione, definendola come un vero e proprio accanimento.

Il legale della famiglia Poggi parla di vero e proprio accanimento dei pm di Pavia per riabilitare Alberto Stasi. Un impegno che secondo l’avvocato Gian Luigi Tizzoni sarebbe anche «deludente», alla luce della vastità di dettagli e informazioni emerse soprattutto negli ultimi giorni a carico di Andrea Sempio. Commentando proprio gli atti della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, l’avvocato della famiglia della vittima si dice anche scettico sulla possibilità che Stasi possa ottenere una revisione del processo. Obiettivo a cui invece i legali di Stasi non hanno alcuna intenzione di rinunciare, a maggior ragione dopo tutto quello che è emerso dagli atti che avrebbero «disintegrato la condanna» dell’ex fidanzato della vittima.🔗 Leggi su Open.online

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