La Procura di Pavia ha contestato la condanna definitiva di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. La Procura ha cercato di sconfessare la decisione giudiziaria che ha portato alla condanna, secondo quanto dichiarato dai familiari della vittima. La vicenda ha coinvolto diverse fasi processuali e interventi delle autorità giudiziarie, con l’obiettivo di chiarire la posizione dell’imputato nel caso.

La famiglia di Chiara contro la procura: "Inchiesta unidirezionale, sorpresi dalla mole di incontri tra i pm e la difesa di Stasi" "La Procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia" con la condanna definitiva di Alberto Stasi, accusato di aver ucciso l'allora fidanzata Chiara Poggi. E lo avrebbe fatto "ribadisco, anche in maniera abbastanza deludente perché quello che leggo è un lavoro che può sembrare mastodontico ma che non va a colpire i punti centrali della vicenda". Così Gian Luigi Tizzoni, il legale della famiglia Poggi, ha commentato gli atti depositati dai pm pavesi nell'ambito dell'indagine, chiusa da poco, a carico di Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Poggi: "I pm si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi"

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Garlasco – L’avvocato dei Poggi, Tizzoni: “L’inchiesta su Sempio bypassa i punti centrali della condanna di Stasi. Non si può immaginare una revisione togliendo quello che non piace”“Non si può immaginare una revisione del processo togliendo quello che non piace e che non torna ma senza spiegarlo”.

Argomenti più discussi: Assurda ma unica spiegazione plausibile è pensare che Sempio abbia preso la chiavetta di Chiara, così Marco Poggi ai pm sul mistero dei video privati; I Poggi e l'ira contro carabinieri e pm: Noi intercettati, Sempio non è coinvolto. L'informativa: Anomalia nell'intreccio tra la famiglia e l'indagato; Delitto Garlasco, il padre di Sempio intercettato: Pm Venditti mi disse 'finirà presto'; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio.

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