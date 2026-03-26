Oggi si è tenuta l'inaugurazione dell’anno accademico presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, con una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti dell’ateneo e ospiti di rilievo del settore istituzionale e accademico. La cerimonia ha segnato la ripresa delle attività dopo il risanamento dell’ateneo.

Cerimonia con Franco e Settergren. Il magnifico rettore Dell'Isola: “Debito azzerato, ora una nuova fase di crescita” Ad aprire i lavori è stato il Rettore, Marco Dell’Isola, con una relazione che ha tracciato il bilancio degli ultimi anni e delineato le prospettive future dell’università. Accanto a lui sono intervenuti il rappresentante degli studenti Gianvito Carlomusto e la rappresentante del personale tecnico-amministrativo Manuela Scaramuzzino, portando il punto di vista delle diverse componenti della comunità accademica. Nel suo intervento, il Rettore ha indicato la chiave di lettura dell’intera giornata: il superamento di una fase complessa, segnata da oltre dieci anni di sacrifici necessari ad azzerare un debito superiore ai venti milioni di euro nei confronti del Ministero. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Cassino, inaugurato l’anno accademico: l’ateneo riparte dopo il risanamento

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