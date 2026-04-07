Dopo un periodo difficile caratterizzato da quattro sconfitte consecutive, anche a causa di infortuni, i Dragons sono tornati in campo con entusiasmo. La squadra ha superato quella fase complicata e ora si presenta con un nuovo slancio, pronto a riprendere il cammino. Questo ritorno coincide con la fine di un momento negativo e il desiderio di ripartire con determinazione.

"Siamo usciti nel migliore dei modi dal momento no che abbiamo attraversato lo scorso inverno, quando abbiamo perso quattro partite di fila anche a causa degli infortuni. Cosa resta della vittoria in coppa? La soddisfazione di aver vinto contro una squadra forte, in trasferta. E la consapevolezza ulteriore della nostra competitività: dobbiamo ripartire da qui per il campionato". Il presidente dei Dragons, Fabio Amerighi, è così tornato sul successo di sabato scorso a Castelfiorentino (contro l’ABC Castelfiorentino) che ha permesso agli uomini di coach Eodardo Banchelli di sollevare per la seconda volta consecutiva il " Trofeo Piperno ", aggiudicandosi la Coppa Toscana di Serie C anche quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Dragons sono tornati. L’euforia dopo la Coppa

La Coppa sotto canestro. Union e Dragons ci sonoUnion Prato Basket e Dragons sono reduci da vittorie convincenti, colte nella scorsa giornata di campionato chiusasi tre giorni fa.

C’è la Coppa nell’uovo pratese. Festa Dragons: vinta la finaleDragons 82 Abc Castelfiorentino 71 DRAGONS: Manfredini 10, Marini 9, Catalano 2, Balducci 13, Staino 2, Marchesini, Pinelli 2, Plutino, Smecca 12,...

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I Dragons sono tornati. L’euforia dopo la CoppaIl presidente Amerighi soddisfatto per la vittoria nel trofeo Piperno. Ora l’attenzione è puntata sul campionato di Serie C. Siamo competitivi . lanazione.it

LA COPPA TOSCANA È NOSTRA Per la seconda volta consecutiva i Dragons vincono il trofeo Piperno. Ringraziamo tutti quelli che sono venuti a Castelfiorentino e che hanno condiviso con noi questo momento! Forza Dragons #coppatoscana # - facebook.com facebook