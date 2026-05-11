Fiorello | I Maneskin torneranno insieme la reunion a Sanremo 2027

Durante l’ultima puntata di La Pennicanza, il conduttore ha rivelato di aver incontrato due membri dei Måneskin, Ethan e Thomas, e ha affermato che la band tornerà insieme per una reunion prevista a Sanremo nel 2027. La trasmissione, dedicata a musica, ricordi e satira, ha aperto con questa notizia, generando attenzione tra gli ascoltatori. La puntata si è concentrata su vari aspetti del panorama musicale italiano, senza altri dettagli sulla conversazione avuta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui