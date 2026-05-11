Fiorello | I Maneskin torneranno insieme la reunion a Sanremo 2027
Durante l’ultima puntata di La Pennicanza, il conduttore ha rivelato di aver incontrato due membri dei Måneskin, Ethan e Thomas, e ha affermato che la band tornerà insieme per una reunion prevista a Sanremo nel 2027. La trasmissione, dedicata a musica, ricordi e satira, ha aperto con questa notizia, generando attenzione tra gli ascoltatori. La puntata si è concentrata su vari aspetti del panorama musicale italiano, senza altri dettagli sulla conversazione avuta.
Una nuova puntata tra musica, ricordi e satira quella de La Pennicanza, che si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui Måneskin: “Ieri ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì. La reunion avverrà a Sanremo 2027!”. Tra lo stupore generale, lo showman scherza sul possibile ritorno della band all’Ariston. Grande spazio anche alla musica italiana con una videochiamata a sorpresa a Giorgia, celebrata da Fiorello per i suoi 30 anni di carriera. Lo showman la accoglie intonando Di sole e d’azzurro e racconta: “Ieri ti abbiamo visto da Fabio Fazio e anche noi volevamo festeggiare questi tuoi 30 anni di carriera.🔗 Leggi su Feedpress.me
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