È iniziato il censimento dei “Luoghi del Cuore”, un'iniziativa che coinvolge cittadini nella segnalazione di borghi da valorizzare. Sono stati stanziati 600mila euro destinati ai territori più votati, con premi di 70, 60 e 50 mila euro. Le modalità di voto permettono al pubblico di contribuire alla scelta, mentre i fondi possono essere utilizzati anche per il recupero di terreni abbandonati.

? Domande chiave Quali borghi riceveranno i premi da 70, 60 e 50 mila euro?. Come può il voto popolare finanziare il recupero dei terreni abbandonati?. Chi sono i testimonial che hanno scelto i sentieri della Liguria?. Perché la soglia dei voti per i nuovi bandi è aumentata?.? In Breve Premi da 70, 60 e 50 mila euro per i primi tre luoghi classificati.. Bando per progetti fino a 50 mila euro con soglia minima 3 mila voti.. Votazioni aperte fino al 15 dicembre 2026 tramite portale o moduli cartacei.. Marta Stella presenta il podcast I luoghi che leggiamo per approfondire i paesaggi.. Il Fai e Intesa Sanpaolo lanciano oggi la tredicesima edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento che permette ai cittadini di candidare e votare il patrimonio storico e naturale italiano fino al 15 dicembre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Luoghi del Cuore: al via il censimento con 600mila euro per i borghi

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